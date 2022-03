Michael van Gerwen in finale Players Championship 8 tegen Duitser Martin Schindler

Van Gerwen neemt het vanavond in de finale op tegen Martin Schindler. De Duitser gooit zijn eerste finale nadat hij in de halve finale zeer knap won van tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis: 7-2.

Raymond van Barneveld had nog één leg nodig tegen Geert De Vos om Michael van Gerwen te treffen in de derde ronde van Players Championship 8. De Belg versloeg Barney echter met 6-5 en dus bleef de ultieme Nederlandse dartsclash uit in het Duitse Niederhausen. Gisteren gooide Van Barneveld nog een negendarter bij Players Championship 7.

Van Gerwen wist in de derde ronde wel te winnen van De Vos: 6-3. Mighty Mike was vervolgens in de achtste finales ook te sterk voor Danny Noppert (6-3) en versloeg daarna Brendan Dolan. Jermaine Wattimena (3-6 tegen Luke Humphries) en Danny Jansen (4-6 tegen Dolan) verloren bij de laatste 16 van het vloertoernooi in Duitsland.