Michael van Gerwen heeft weer een record te pakken

Jongste darter

En daarmee is hij de inmiddels gestopte Phil Taylor voorbij. Voor Van Gerwen staat de teller van officiële ninedarters nu op 23, Taylor is in zijn lange en succesvolle carrière op 22 blijven steken. MVG gooide zijn eerste perfect leg tijdens de Masters of Darts in Nederland, in de halve finale tegen Raymond van Barneveld. Van Gerwen was toen 17 jaar en is daarmee nog altijd de jongste darter die een officiële ninedarter op zijn naam heeft staan.