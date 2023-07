Michael van Gerwen heeft veel last na gebitsoperatie: ‘Hij schaamt zich, alles staat schots en scheef’

Michael van Gerwen kampt met grote problemen aan zijn gebit. De drievoudig wereldkampioen onderging vorige maand een ingreep en heeft veel last van de naweeën. Hij zal de komende periode nog meer operaties moeten ondergaan en de kans is groot dat we hem met een beugel op het podium gaan zien.

Op sociale media laat Van Gerwen, die door de ingreep de World Cup of Darts moest laten schieten, weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. ‘Met zo’n druk schema is het altijd moeilijk om een operatie in te passen, vooral omdat het veel hersteltijd met zich meebrengt. In mijn geval zal ik er misschien een tijdje niet hetzelfde uitzien of klinken als normaal’, schrijft hij.

De Brabander bevestigt dat zijn tandheelkundige ingreep pas het begin is van het traject. Zo geeft hij aan binnenkort een beugel te moeten dragen en dat er nog vervolgoperaties nodig zijn. Bij zijn rentree afgelopen zaterdag in het Duitse Trier verloor hij van Raymond van Barneveld. Toch hoopt hij dat zijn prestaties niet onder de ingreep zullen lijden.

‘Ik wil niet dat dit invloed heeft op mijn prestaties op de Poland Darts Masters en World Matchplay die eraan komen en ik zal mijn best doen om beide evenementen te winnen. Echter ben ik op dit moment nog herstellende en ik hoop dat iedereen dit kan begrijpen.’

Heftige ingrepen

Dat de operaties en de gevolgen ervan geen pretje zijn, bevestigt Van Gerwens collega en beste vriend Vincent van der Voort aan het Youtube-kanaal ‘433 Darts’. ,,Hij heeft de naweeën onderschat en heeft veel pijn. Het zijn best heftige ingrepen. Michael heeft nu ook veel hechtingen in zijn mond. Daar komt nu nog eens een beugel bij, vandaag is hij weer in het ziekenhuis. Die beugel wordt om de zoveel dagen aangedraaid. Ook dat is allesbehalve een pretje.’’

Zaterdag verloor Van Gerwen dus tegen Van Barneveld. Van der Voort: ,,Je merkte aan alles dat hij niet zichzelf was. In de ingooiruimte hoor je hem normaal altijd praten. Nu was hij heel stil. Weet je, in zijn gebit staat het allemaal schots en scheef. Tussen zijn voortanden zit acht millimeter. Dat ziet er echt heel raar uit. Daar schaamt hij zich ook voor.

,,Hij voelt zich niet prettig bij de situatie. Tijdens de wedstrijd hield hij zijn mond continu dicht. We hopen allemaal dat hij snel weer de oude is. Maar dit is niet binnen een paar dagen opgelost.”

