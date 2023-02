Michael van Gerwen geeft Danny Noppert advies en blikt terug op woorden over ‘engnek’ Rob Cross

Oekraïense Elina Svitolina is tegen deelname Russische en Belarussi­sche atleten aan Olympische Spelen

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina is tegen deelname van Russische en Belarussische atleten aan de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs. Ze heeft dat kenbaar gemaakt in een mededeling op Instagram.

1 februari