Michael van Gerwen: ‘De vorige keer dat ik de kwartfinale haalde, kreeg ik met 5-0 op m'n kloten’

Cross in Diegem in foto's: het nekkie is eraf bij Van Aert, ook Van der Poel zit helemaal stuk

De een was nog verder kapot dan de andere. Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en Wout van Aert maakten er in de cross van Diegem woensdagavond een slijtageslag van. Een terugblik op de cross in foto's.

28 december