Michael van Gerwen buigt voor Jonny Clayton en strandt in kwartfinales New Zealand Darts Masters

De 33-jarige Van Gerwen werd gebroken in de eerste drie legs die hij mocht beginnen tegen de Welshman en kwam dat niet meer te boven. Het gemiddelde van de drievoudig wereldkampioen uit Brabant was met 92,55 per drie pijlen bovendien een stuk lager dan de 98,32 van Clayton.



De Belg Dimitri Van den Bergh en Claytons landgenoot Gerwyn Price wisten wel de halve eindstrijd te bereiken, waarin zij het later op de dag tegen elkaar op nemen. Clayton treft bij de laatste vier de winnaar van de partij tussen Michael Smith uit Engeland en thuisfavoriet Kayden Milne. De finale van de New Zealand Darts Masters vindt eveneens vandaag plaats.



Onlangs won Van Gerwen tijdens de trip op het zuidelijk halfrond de Queensland Darts Masters, waarna hij op de New South Wales Darts Masters direct in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Australische thuisspeler Simon Whitlock. New Zealand Darts Masters is de laatste van de drie toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland.