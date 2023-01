Michael van Gerwen-beul Peter Wright wint Nordic Darts Masters: ‘Ik heb een lastig jaar gehad’

Met videoPeter Wright heeft de Nordic Darts Masters op zijn naam geschreven. Snakebite schakelde in de kwartfinales Michael van Gerwen al uit, waarna Michael Smith in de halve finale de klos was en Gerwyn Price in de finale zeer overtuigend werd verslagen: 11-5.

Wright deelde Price in de finale al heel snel twee stevige tikken uit. In de eerste vijf legs werd de Welshman al twee keer gebroken door de Schot en daarmee stond er een 5-0 voorsprong op het scorebord. Daar kwam in de tiende leg nog een nieuwe tik bovenop met wéér een break. Wright, inmiddels de nummer twee van de wereld, nam zo een 8-2 voorsprong, waarna hij ook zijn eigen leg hield en met een 9-2 voorsprong nog maar twee legs verwijderd was van de zege.

Op dat moment wist Price, die vorige week de finale van de Bahrain Darts Masters verloor van Michael Smith, drie legs op rij te winnen en de spanning met een 9-5 tussenstand enigszins terug te brengen, maar verder dan dat liet Wright het niet komen. Uiteindelijk won hij de finale met 11-5 en daarmee mag hij zich de opvolger noemen van Dimitri Van den Bergh als winnaar van de Nordic Darts Masters. Een fijne opsteker voor Wright, die op het afgelopen WK nog teleurstellend werd uitgeschakeld in de derde ronde door Kim Huybrechts. Zijn WK van een jaar eerder was zijn laatste toernooizege op televisie. ,,Ik heb een lastig jaar gehad, maar laten we vanaf hier vooruit kijken", zei Wright.

Michael van Gerwen

Van Gerwen was eerder op de dag al het slachtoffer van Wright. De hele wedstrijd verzuimde Mighty Mike om zijn dubbels consequent te raken. Toch liet de kleurrijke Schot, na een voorsprong van 7-4, Van Gerwen terugkomen tot 8-8. De Nederlander leek zich zo terug te vechten in de wedstrijd en liet het aankomen op een beslissende leg. Daarin mocht Wright echter beginnen en raakte Van Gerwen met zijn eerste 12 (!) pijlen plots geen enkele triple, waardoor Wright uiteindelijk de partij won.

Van Gerwen won gisteren zijn eerste wedstrijd sinds de verloren WK-finale tegen Michael Smith. Met 6-3 versloeg hij eenvoudig de Zweed Andreas Harrysson. Van Gerwen liet de Bahrain Darts Masters, gewonnen door Michael Smith, aan zich voorbij gaan en vierde vakantie op Curaçao. In Kopenhagen begon dus ook voor Mighty Mike het nieuwe dartsjaar. Op Instagram liet Van Gerwen na afloop weten dat hij misschien de scherpte een beetje miste. ,,Maar alle credits naar Peter. Ik wilde naar Kopenhagen komen voor de fans en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Nu is het tijd om het niveau terug te krijgen voor de Masters", zo blikte Mighty Mike vooruit op het volgende toernooi waarin hij het op moet nemen tegen WK-revelatie Gabriel Clemens of de Portugees José de Sousa.

Programma en uitslagen finaledag



Kwartfinales

• Gerwyn Price - Dimitri Van den Bergh 10-7

• Rob Cross - Jonny Clayton 4-10

• Michael Smith - Luke Humphries 10-7

• Peter Wright - Michael van Gerwen 10-9

Halve finales

• Gerwyn Price - Jonny Clayton 11-10

• Michael Smith - Peter Wright 8-11

Finale

• Peter Wright - Gerwyn Price

Volledig scherm Michael van Gerwen. © ANP / EPA