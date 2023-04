Michael van Gerwen bereikt halve finales Dutch Darts Championship, Danny Noppert in kwartfinale eruit

Van Gerwen won eerder op de finaledag al van Martin Schindler, die met 6-2 zijn meerdere moest erkennen in Mighty Mike. Van Gerwen rekende zaterdag ook al met een Duitser af: Gabriel Clemens verloor eveneens met 6-2 van de Nederlander.



In zijn partij tegen Barry plaatste Van Gerwen in de derde leg een break. Die voorsprong gaf de man uit Vlijmen niet meer uit handen. Bij een stand van 4-2 plaatste Van Gerwen opnieuw een break en trok hij een leg later de wedstrijd definitief naar zich toe. In de halve finales neemt Van Gerwen het op tegen Dave Chisnall, die in de kwartfinale met liefst 6-1 afrekende met Peter Wright.