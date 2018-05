Mexico domineert maar kan niet scoren tegen Wales

Hogenkamp op Court Suzanne Lenglen tegen Sjarapova, Bertens op baan 7

28 mei De partij in de eerste ronde van Roland Garros tussen Richèl Hogenkamp en Maria Sjarapova is een dag verschoven vanwege de tijdelijke regen in Parijs vandaag. Morgen nemen ze het in de tweede partij op Court Suzanne Lenglen tegen elkaar op.