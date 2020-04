Mexicaanse voetbalcompetitie vijf jaar op slot

Dribbelaar Bayram (ex-NAC) speelt op safe: ‘Wij zijn entertai­ners, voetbal is niet belangrijk’

16:06 De bij NAC opgeleide Ömer Bayram (28) was bij de Turkse topclub Galatasaray bezig aan zijn beste seizoen uit zijn carrière. Het EK lonkte, totdat het coronavirus roet in het eten gooide. ,,De realiteit is dat de situatie op dit moment uitzichtloos is.”