Meulenkamp tegen Dobey op zolder in plaats van in vol Ally Pally: ‘Zal anders zijn’

Darter Ron Meulenkamp neemt het vanavond in de Home Tour op tegen Chris Dobey, tegen wie hij op het laatste WK een thriller speelde. Dat was in een vol en bruisend Alexandra Palace, nu zal het decor een stille zolder zijn.

,,Het zal even anders zijn, maar ik moet het nog ervaren”, zegt Ron Meulenkamp (31). Wat hij al weet, is dat het stil zal zijn. Dartsbond PDC heeft nogal wat regels. Telefoons moeten logischerwijs op stil staan, in huis mag nog geen wasmachine aan staan. Meulenkamp heeft in Almere zijn dartsbaan op zolder, vanavond een man cave waar verder niemand in mag.

Het zal anders zijn dan afgelopen december, toen Meulenkamp en Dobey een zinderende partij speelden voor duizenden uitzinnige toeschouwers op het WK in Londen. De Engelsman kwam met 2-0 voor, Meulenkamp trok de stand gelijk en had zelfs twee pijlen voor de wedstrijd, maar miste. Uiteindelijk maakte Dobey – de nummer 20 van de wereld – het in set vijf af.

,,Het liefst kijk ik er niet op terug”, zegt Meulenkamp vier maanden later. ,,Zoiets knaagt nog wel even aan je, zeker aan het begin van het seizoen. Nu ligt het al even achter me, ook omdat ik me met andere dingen bezig hou.”

Want als er aan het einde van het jaar al een WK darts is, hoe ziet de kwalificatie er dan uit? Echte wedstrijden zijn ver weg. Meulenkamp zit al weken thuis en weet van ellende niet meer wat hij moet doen. Elk denkbaar lampje is vervangen, elk muurtje geverfd. Vanavond mag hij weer, naast Dobey ook tegen de Ier Ciaran Teehan en Kai Fan Leung uit Hongkong. Via een livestream staan ze in verbinding.

Huisman

Quote Op zolder hoor ik nog geen vogel fluiten Ron Meulenkamp Hoe de voorbereiding van de nummer 59 van de wereld op een avond darts vanuit huis eruitziet? ,,Heel rustig. Ik ga nog even met de hond wandelen en zal vanmiddag nog wat boodschappen voor de familie doen. Ja, ik ben nu net een huisman. Ik ben blij dat ik vanavond eindelijk weer competitief kan gooien. Ik train wel, ook om warm te blijven, maar dat is toch anders.”

Net als de entourage. Nu spelen profdarters zeker niet altijd voor een uitzinnig publiek zoals bij het WK, zo stil als thuis in de Home Tour is het zelden. ,,Spelen op een groot podium werkt ook opbeurend. Prachtig, al die aandacht. Op zolder hoor ik nog geen vogel fluiten. Toch ben ik blij met dit initiatief. Ik ga er vol voor en via Skype heb ik al met collega’s getraind.”

Prijzengeld voor een betere plek op de wereldranglijst val er dan niet te verdienen, darters kunnen wel weer een doel stellen. ,,De avond is voor mij pas geslaagd als ik als eerste eindig.” Anders dan in Ally Pally: voor het applaus zal hij zelf moeten zorgen, net als het ‘one hundred and eighty!’