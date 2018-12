Meulenkamp baalt na uitschakeling tegen Smith: ‘Slechte prestatie’

Michael Smith stond er bij tijd en wijlen bij alsof hij geen zin had om de derde ronde van het WK in Londen te halen. Meulenkamp, die in de eerste ronde had gewonnen van de Braziliaan Diogo Portela, wist op de belangrijke momenten echter niet toe te slaan.



Nadat Smith met 2-0 in sets op voorsprong was gekomen, wist de Nederlander wel nog een set van de 28-jarige Engelsman af te snoepen. Een comeback kwam er niet, want Smith wist The Bomb in de vierde set weer terug te breken. En dus moet Meulenkamp naar huis. Smith het volgende week donderdag op tegen de winnaar uit het duel tussen John Henderson en Gabriel Clemens.



,,Dit is een slechte prestatie”, analyseerde Meulenkamp. ,,Zoals ik de eerste twee sets speelde, dat kan niet tegen een top 10-speler. Ik probeerde het nog wel te kantelen. Ik gooide in een legje twee keer 180, maar dan gooit hij direct twee keer 180 terug. Ik had het gevoel dat ik ervoor moest werken en dat hij zoiets had van: als ik mis dan komt het nog wel een keer.”



Het WK Darts wordt van 13 december tot en met 1 januari live uitgezonden door RTL7. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl.