Meteen basisplaats voor Boadu bij competitiestart AS Monaco

Slot wil niets weten van stress of zorgen: ‘Feyenoord kan nog zóveel beter’

5 augustus Feyenoord maakte in de voorbereiding nog weinig indruk. Toch verwacht coach Arne Slot dat zijn elftal vanavond tegen FC Luzern gaat laten zien dat er geleerd is van het recente verleden. Wat vaststaat: van stress of zorgen wil de jonge oefenmeester niets weten. ,,Nee, het gaat nog niet fantastisch. Maar iedereen ziet waar deze club vandaan komt.”