Met ineens een grotere kans om in Europa te overleven ziet Barça licht aan het einde van de tunnel

De tweede zege van 1-0 op Dinamo Kiev brengt FC Barcelona dichter bij het overleven in de Champions League. Het is het eerste positieve nieuws voor de geplaagde club in weken.

FC Barcelona zette in Kiev een belangrijke stap om, voor het eerst in 21 jaar, niet al in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld te worden. Na de zege in Kiev moeten de Catalanen nog altijd over drie weken thuis winnen van Benfica om niet afhankelijk te zijn van het laatste duel bij het oppermachtige Bayern München (dat de Portugezen met 5-2 versloeg), maar Barça hoeft nu in elk geval niet meer met meer dan drie doelpunten verschil van Benfica te winnen om ook het onderlinge resultaat in zijn voordeel te hebben.

De Catalanen moesten lang wachten en lijden om, na weken van afzien, eindelijk weer eens opgelucht adem te halen en met een iets beter gemoed dan gewoonlijk het nachtelijke vliegtuig naar huis, aankomst verwacht om 4.15 uur, in te stappen. Een vliegtuig waarin precies een week geleden Ronald Koeman, op de eerste rij tussen voorzitter Laporta en vice-voorzitter Yuste, na de nederlaag bij Rayo Vallecano de definitieve woorden te horen kreeg: het is afgelopen.

De oude en de nieuwe trainer van FC Barcelona zagen op verschillende plaatsen van de wereld, beide ver verwijderd van Kiev, hoe de ploeg het eraf bracht tegen Dinamo, hóe de nabije toekomst van de Catalanen er in Europa er uit zal zien.

Koeman heeft er geen enkel probleem mee op televisie in zijn woning in Barcelona de ploeg aan het werk te zien die hij een week geleden voor het laatst het veld in stuurde. De twee wedstrijden sindsdien, tegen Alavés (1-1) en nu in de Oekraïne, bevestigen hem alleen maar in het idee dat een andere trainer, tijdelijk oud-speler Sergi, niet zomaar het wiel opnieuw uitvindt.

De nieuwe verwachte trainer, Xavi Hernández, zat in Qatar in voorbereiding met zijn club, de ongeslagen koploper Al-Sadd van de Qatar Stars League, op het duel van deze donderdag met de nummer twee, Lekhwiya. Met een zege zou Xavi (41) zijn club van de laatste drie jaar zonder pijn kunnen verlaten om zijn grote Catalaanse liefde van de verdrinkingsdood te redden.

Alle berichten uit Barcelona en Qatar wijzen erop dat hij een van de komende dagen het heft bij Barça in handen zal mogen nemen. Met het relatieve voordeel dat er nu een interlandpauze is en hij, met de spelers die in Barcelona achterblijven, zijn debuut op de bank kan gaan voorbereiden.

Dembélé

Met genoegen moet hij, bij het zien van de tv-beelden, hebben geconstateerd dat Dembélé na een half jaar afwezigheid weer terug is en direct leven in de brouwerij in Kiev bracht. Hij stond pas enkele minuten in het veld toen Xavi het tweede goede nieuws ontving: Ansu Fati, die na een blessure van een jaar duidelijk moeite heeft weer in het ritme te komen, vond voor de derde keer dit seizoen het net. Op aangeven van Mingüeza scoorde hij na zeventig minuten de 0-1 die het speloverwicht van de bezoekers ook op het scorebord weergaf. Een paar minuten eerder zag Ansu, nadat de scheidsrechter de VAR had geraadpleegd, de hoop op een strafschop vervliegen.

Maar veel kansen had Barça daarvoor niet gehad. Was het missen van grote kansen tot nu toe het grootste probleem, in Kiev wist Barcelona die nauwelijks te creëren. Frenkie de Jong en Memphis Depay waren slechts een enkele keer in de buurt, wisten opnieuw niet hun stempel op de wedstrijd te drukken. Het kon de ploeg dit keer niet deren. Met ineens een grotere kans om in Europa te overleven, zullen spelers en nieuwe trainer weer wat licht aan het einde van de tunnel zien.

