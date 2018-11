Met hemelbestormer Max is het nooit saai in de Formule 1

Door Arjan Schouten



Mooi opgelost, dat akkefietje na de race op Interlagos. Die paar duwtjes van Max Verstappen op de borst van Esteban Ocon, die hem van de zege beroofd had, die kon de FIA natuurlijk niet door de vingers zien. Maar begrijpen deden ze het wel. Dus stuurden ze de Hollandse heethoofd met een taakstrafje naar huis. Waarschijnlijk moet hij in januari twee dagen aanschuiven in Gèneve, als de stewards daar een conferentie hebben. Of hij kijkt mee via een video-verbinding. Deed Sebastian Vettel immers ook, na dezelfde straf die hij vorig jaar kreeg voor roekeloos rijgedrag in Bakoe.



Het was de regulerende partij achter de sport die wel wat met die duwtjes van Verstappen moést. De commerciële kant van de Formule 1-leiding smulde er vooral van. Was er zelfs meteen als de kippen bij om het fragment op alle sociale media uitgebreid te serveren aan de fans. Met een lollig tekstje (‘in the blue corner…. Max Verstappen’) en een paar bokshandschoenen erbij. De dag na de race volgde zelfs een complete compilatie-video van andere topcoureurs die hun handjes lieten wapperen na soortgelijke incidenten. Michael Schumacher, Nelson Piquet en zelfs de grote Ayrton Senna gingen Verstappen al voor.