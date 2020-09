Met elke speelminuut groeit de status van Donny van de Beek bij Manchester United

Wawrinka te sterk voor Andy Murray in eerste ronde Roland Garros

20:17 Stan Wawrinka is Andy Murray in de eerste ronde van Roland Garros makkelijk de baas gebleven. De kampioen van 2015 won het duel van de oude glorie in drie sets: 6-1 6-3 6-2. De ongelijke strijd duurde 1 uur en 37 minuten.