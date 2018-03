Met deze weergaloze goal debuteert Zlatan bij LA Galaxy

'King Zlatan' is gearriveerd in Los Angeles, zo veel is duidelijk na vanavond. De Zweed kwam bij een 1-3 stand in het veld. De 2-3 viel al snel, maar vooral de 3-3 was van ongekende klasse. Een volley van zo'n dertig meter over de verslagen doelman heen. Ibrahimovic pakte na de geweldige goal nog wel geel, maar hij zal daar niet om malen. Vooral omdat de spits óók nog de 4-3 wist te maken met het hoofd en de stadgenoot beteuterd achterliet.



Los Angeles FC gaf een 0-3 voorsprong uit handen. Carlos Vela was bij de bezoekers met twee goals de gevierde man. Ook één van zijn goals was van ongekende schoonheid, maar die zal helaas voor de Mexicaan niet zo de wereld overgaan.