Met de trein naar het circuit van Suzuka: geweldig

BlogOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circus op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Rik Spekenbrink



Iedere grand prix heeft zo zijn eigen karakter, zijn eigen gebruiken. Eén van de kenmerken van Suzuka is dat het gros van de fans met de trein naar het circuit komt. Een mooi gezicht, vanaf vrijdag: hele drommen mensen die keurig achter elkaar van het kleine stationnetje ‘Shiroko’ naar het circuit lopen. De reden dat veel mensen voor de trein kiezen: er zijn amper hotels in Suzuka en het dorpje is niet gemaakt voor duizenden bezoekers die met de auto komen.



Vanochtend namen we zelf de stoptrein van miljoenenstad Nagoya naar Shiroko. Voor een euro of 6 heb je een kaartje voor de boemeltrein, die een keer of acht stopt onderweg en er 50 minuten over doet. Mijn ervaren collega had een goede tip: ga zo ver mogelijk voorin zitten, dan kan je de machinist aan het werk zien.

Heel veel wijzen

Vanuit de voorste coupé hadden we inderdaad prima zicht op hem. Want wat blijkt: machinisten in Japan houden er een bijzondere werkwijze op na. Ze doen veel meer dan gas geven en remmen. Je ziet hem constant praten en armgebaren maken. En wijzen, vooral heel veel wijzen. Naar seinen, viaducten, overwegen, naar de monitor in zijn coupé, naar de collega’s op de stations. Bij het stoppen een horizontale armbeweging, bij het vertrekken de arm naar voren, alsof hij aan iedereen laat zien: die kant gaat we op.

De machinisten hier zijn zo opgeleid. Ze moeten onderweg heel veel benoemen en aanwijzen. Zo blijven ze scherp. Op Youtube staan een hoop filmpjes van Japanse treinbestuurders aan het werk. Volgens een van de video’s maken de machinisten 85 procent minder fouten door deze manier van werken en is de kans op ongelukken 30 procent kleiner. En als je er eenmaal naar begint te kijken, kan je je ogen er niet meer vanaf houden. Zo gedisciplineerd en toegewijd.

Halverwege de rit werd onze machinist vervangen door twee collega’s. Met een dubbele buiging begroetten ze elkaar. We kregen nu, zo op het oog althans, ene stagiair aan het ‘stuur’. Met naast hem een ervaren rot die streng toekeek of de jongeling zich wel aan alle voorschriften hield. Met een ferme armbeweging zette hij de trein stil in Siroko, uiteraard op de seconde nauwkeurig op tijd.

Alles verloopt in Japan geordend en kalm, ook in het openbaar vervoer. Niemand dringt voor, bij het instappen staan de mensen in keurige rijtjes te wachten. En eenmaal in de trein heerst een serene stilte. Er wordt niet gepraat, er piept niet één telefoon, het ruikt niet naar McDonalds, nergens klinkt muziek uit een koptelefoon.

Die rust wordt op Suzuka uiteraard verstoord komende dagen. Ook mooi.