Met de nieuwe Galácticos lijkt PSG Champions League-opponent Real Madrid voorbijgestreefd

Oud-olym­piër Mario Franjic ontvlucht­te de oorlog en juicht nu voor zijn Bredase zoons

Olympisch bobsleeër Mario Franjic en studente Biljana Knezevic werden in 1992 als pasgetrouwd stel overvallen door de gruwelijke oorlog in hun stad Sarajevo. Hij overleefde het ternauwernood. Zij stond doodsangsten uit. De twee bouwden een nieuw bestaan op in Breda. Nu staan hun beide zoons op de Spelen. Ook in de bobslee. Voor Nederland. Bosnië is nog slechts de plek voor een vakantietripje.

13 februari