Met blessure is het krankzinnige jaar van Matthijs de Ligt rond: 2020 in vogelvlucht

Basisplek na jaarwisseling

Na een halfjaar vol kritische noten én fatale handsballen, recht De Ligt kort na de jaarwisseling knap de rug. Eerder was hij kort zijn basisplaats kwijtgeraakt aan de Turkse verdediger Merih Demiral. Een 'gelukje’ voor de Nederlander: Demiral raakt zwaargeblesseerd aan zijn knie. De Ligt keert terug in de basis en beloont het vertrouwen van trainer Andrea Pirlo met een doelpunt tegen Fiorentina (3-0). De rechtspoot vormt het centrum met Leonardo Bonucci en werkt zich gestaag naar een vaste plek in het Turijnse keurkorps.

Volledig scherm Doelpunt Matthijs de Ligt. © Getty Images

WC-rol hooghouden tijdens break

Voor De Ligt kon de ingelaste coronaonderbreking waarschijnlijk niet op een slechter moment komen. Als juist de kritiek lijkt te verstommen en zijn plek in de Juve-defensie zeker lijkt, houdt het coronavirus de voetballerij in een flinke wurggreep. De Serie A ligt voor vier maanden stil. De Ligt besluit zijn technische vermogen te onderhouden door een wc-rol hoog te houden. Tevens focust hij zich volledig op een snelcursus Italiaans: inmiddels spreekt de verdediger de taal vloeiend.

Champions League-domper

De eerste échte tik voor De Ligt in het shirt van Juventus is de uitschakeling in de Champions League. Waar hij het jaar ervoor met Ajax doorstootte tot de halve finale, is dit kalenderjaar de achtste finale al het eindstation. De verdediger van het Nederlands elftal verliest over twee wedstrijden van Olympique Lyon. De return wordt overigens een halfjaar na het heenduel (1-0 verlies) gespeeld, want het coronavirus weerhield ook de Champions League van doorgaan. Ondanks de 2-1 zege op eigen veld volgt uitschakeling. Een domper voor Juventus en De Ligt.

Volledig scherm Matthijs de Ligt. © Getty Images

Eerste prijs

Met nog twee wedstrijden te gaan is het Juventus van De Ligt niet meer in te halen voor de concurrenten. De Oude Dame kroont zich voor de negende keer op rij tot landskampioen, nadat het met 2-0 heeft gewonnen van Sampdoria. Basisklant De Ligt krijgt de laatste weken van het seizoen steeds meer positieve geluiden te horen. ‘Il Muro', ofwel De Muur, noemen ze hem inmiddels in Italië. Voor De Ligt is het vooral overleven richting de eindstreep. De verdediger heeft last van een schouderblessure, maar bijt zich door de pijn heen.

Operatie

De Ligt laat de laatste twee wedstrijden van het seizoen schieten in de hoop snel te herstellen van zijn schouderkwetsuur. Het blijkt echter gecompliceerder dan gedacht, waardoor De Ligt een maand voor de start van het nieuwe seizoen onder het mes gaat. De ex-Ajacied is ruim drie maanden uit de roulatie en ziet vanuit de ziekenboeg dat zijn ploeg dolende is onder de nieuwe trainer Andrea Pirlo.

Comeback

Deels ingegeven door de personele problemen in de selectie van Juventus besluit Andrea Pirlo de kort daarvoor teruggekeerde De Ligt tegen Cagliari direct voor de leeuwen te gooien. De Nederlander heerst achterin en draagt daarmee bij aan de 2-0 zege. Zonder De Ligt heeft Juventus in vier van de vijf laatste competitieduels punten gemorst, waardoor zijn defensieve zekerheid van onschatbare waarde is. Eindelijk kan er weer eens worden gelachen in Turijn. De Ligt wordt gecomplimenteerd voor zijn imponerende optredens.

Volledig scherm De Ligt. © EPA

Ramp compleet

Voor De Ligt leek 2020 persoonlijk een mooi slot te krijgen, met zeven basisplaatsen op rij in de Serie A. Desondanks kreeg het laatste duel een zwart randje: Juve kreeg in eigen huis een flink pak slaag van Fiorentina (0-3) en zag tot overmaat van ramp De Ligt in de slotfase uitvallen met een bovenbeenblessure. De verdediger staat met Juventus inmiddels zeven punten achter op koploper AC Milan.



Coach Andrea Pirlo hoopt zijn rots in de branding niet te lang te moeten missen. ‘Hij was de minst slechte’, schreven Italiaanse media na afloop van het debacle tegen Fiorentina over de pechvogel. Pijnlijk genoeg is de cirkel voor De Ligt met opnieuw fysiek malheur in dit krankzinnige jaar volledig rond.