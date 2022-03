Messi zaait twijfel over toekomst na winst met Argentinië op Venezuela

,,Ik weet niet wat ik na het WK ga doen. Ik denk na over wat er komen gaat", aldus Messi na afloop van het duel in de catacomben van stadion La Bombonera in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. ,,Na Qatar moet ik veel dingen opnieuw bekijken.”

Hij voegde eraan toe dat zijn twijfels niets te maken hebben met zijn frustraties die hij in het verleden wel voelde over het spelen in de nationale ploeg. Vorig jaar won Messi met Argentinië zijn eerste grote titel, de Copa América, na winst op Brazilië in de finale.

In juni wordt hij 35. Op de vraag of hij na het WK in Qatar doorgaat bij ‘La Albiceleste’, antwoordde de aanvoerder: ,,Ik weet het niet. De waarheid is dat ik het niet weet. Ik denk na over wat dichtbij is, de wedstrijd tegen Ecuador (dinsdag, red.) en de oefenwedstrijden in juni en september. Laten we hopen dat die zo goed mogelijk verlopen. Maar zeker is dat er na het WK veel dingen gaan veranderen.”