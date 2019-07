Messi woest op ‘crazy’ arbitrage: ‘Ze stonden aan de kant van Brazilië’

In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) verloren de Argentijnen in de halve finale van de Copa van gastheer en aartsrivaal Brazilië. Daarmee spatte er voor Messi wederom een droom uiteen. Hij wil dolgraag eens een hoofdprijs winnen met de nationale ploeg, maar dat komt er maar niet van. De nieuwe uitschakeling betekent derhalve een volgende fikse domper voor de ster van Barcelona.

Na afloop van de 2-0 nederlaag wees Messi nadrukkelijk naar de scheidsrechter, die er in zijn ogen een potje van had gemaakt. ,,Brazilië was niet beter dan wij", zo begon hij. ,,Zij scoorden vroeg, waarna zij de tweede goal maakten terwijl wij vlak daarvoor een penalty hadden moeten hebben. De arbitrage was crazy vanavond. Vooraf zei de scheids dat hij respect voor ons had en dat hij goed zou opletten, maar dat bleek dus niet het geval.”

Messi richtte zich vooral op twee momenten: in zijn ogen hadden Nicolás Otamendi en Sergio Agüero allebei een strafschop moeten hebben. Die kwamen er niet, in één van de gevallen scoorde Brazilië dus op de counter. ,,De scheidsrechter stond gewoon aan hun zijde", vindt Messi. ,,Bij elk twijfelgeval koos hij voor Brazilië. Dat is geen excuus. Het is gewoon een feit dat dit hele toernooi voor allerlei onzin wordt gefloten. Maar vanavond is de VAR niet één keer geraadpleegd, terwijl dat toch duidelijk had gemoeten... Ongelooflijk.”