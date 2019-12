Messi verlost Barcelona in topper tegen Atlético

Van Bommel: In eerste helft hadden we al 5-0 moeten maken

23:04 Mark van Bommel is diep teleurgesteld over het niveauverschil in de eerste en tweede helft. ,,We hadden voor de rust de 4-0, 5-0 moeten maken”, aldus de PSV-coach bij FOX Sports na het teleurstellende 1-1 gelijkspel bij FC Emmen.