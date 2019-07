Messi van het veld gestuurd na verhit duel met Medel in troostfinale

column Zijn persoon­lijk­heid, uitstra­ling, wát een fenomenaal mooi mens: Willem de Grote is van iedereen

8:00 Pas toen ik de foto zag, viel het me op. Hè? Zijn linkerhand in mijn nek en mijn rechterhand op zijn geniale linkerbeen. Een gevoel van schaamte overviel me. Het is natuurlijk op zijn minst gezegd best vreemd dat je bij iemand die je nog nooit hebt gesproken, juist dát doet.