Messi uitgefloten bij volgende nederlaag PSG, Atlético Madrid wint zonder Memphis

Met samenvattingParis Saint-Germain heeft een gevoelige nederlaag geslikt in de Ligue 1. De koploper van Frankrijk ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Olympique Lyon en zag de concurrentie opnieuw dichterbij komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. PSG ging twee weken geleden al onderuit tegen Stade Rennais (2-0) en slaagde er niet in om zich na de interlandbreak te herpakken. De Franse grootmacht, waar Lionel Messi en Kylian Mbappé de voorhoede vormden, kreeg na 56 minuten spelen een tik die het niet meer te boven kwam. Invaller Bradley Barcola maakte de winnende treffer namens Lyon, waar voormalig SC Heerenveen-spits Amin Sarr in de basis begon.



Messi werd voor de wedstrijd al uitgefloten door een deel van de supporters van Paris Saint-Germain en kreeg bij het verlaten van het veld ook een fluitconcert tot zich gericht. De 35-jarige Argentijn kreeg van de Franse sportkrant L’Équipe een 4 voor zijn optreden, de Parijse publiekslieveling Mbappé kreeg zelfs een 3. Messi lijkt na twee jaar in Parijs op weg terug naar FC Barcelona, waar zijn oude teamgenoot Xavi en voorzitter Joan Laporta hem met open armen zullen ontvangen.

De aanhang van Paris Saint-Germain kan het maar moeilijk verkroppen dat Messi wel excelleert bij de Argentijnse ploeg, waarmee hij wereldkampioen werd, maar dat zijn prestaties in Parijs achterblijven. Messi kreeg afgelopen week nog veel liefde van de nog altijd uitzinnige Argentijnse fans, maar werd vanavond dus weer uitgefloten bij zijn eigen club.

Paris Saint-Germain heeft na 29 speelronden nu 66 punten verzameld, zes meer dan achtervolgers RC Lens en Olympique Marseille. Volgende week zaterdag gaat Paris Saint-Germain, dat in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld door Bayern München, op bezoek bij OGC Nice dat al dertien wedstrijden ongeslagen is. Een week later komt RC Lens op bezoek in het Parc des Princes.

Volledig scherm Lionel Messi in duel met zijn landgenoot Nicolás Tagliafico, zijn tegenstander vanavond in het Parc des Princes. © AFP

Atlético Madrid wint zonder geblesseerd Memphis

Atlético Madrid boekte in eigen huis tegen Real Betis de vierde overwinning op rij in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone won met 1-0 dankzij een late treffer van de Argentijnse aanvaller Ángel Correa. Atlético kon geen beroep doen op Memphis, die afgelopen week een dijbeenblessure opliep bij Oranje. Atlético Madrid bleef alweer voor de elfde keer op rij ongeslagen in La Liga en verstevigde de derde plaats in de competitie.

Toulouse verliest ondanks goal Dallinga

Ondanks de elfde competitietreffer van Thijs Dallinga heeft Toulouse een nederlaag moeten incasseren in de Franse voetbalcompetitie. De spits van Jong Oranje opende in de uitwedstrijd tegen Stade Brest na tien minuten de score. Dallinga kopte de bal op aangeven van Branco van den Boomen langs doelman Marco Bizot.

De thuisclub kwam na ruim een half uur op gelijke hoogte en trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe: 3-1. Dallinga werd in de 68ste minuut gewisseld en even later moest ook Stijn Spierings naar de kant. Aanvoerder Van den Boomen speelde wel de hele wedstrijd bij Toulouse, dat in de Ligue 1 op de dertiende plaats staat. Bizot klom met Stade Brest door de zege uit de degradatiezone.

Noa Lang belangrijk voor Club Brugge in Mechelen

Noa Lang heeft met twee doelpunten een belangrijk aandeel gehad in een 0-3 overwinning van Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen. Lang benutte in de 16de minuut een strafschop en opende daarmee de score voor de Bruggenaren. Vier minuten later was Lang opnieuw trefzeker. In de 68ste minuut maakte Brandon Mechele de derde treffer voor Club Brugge. Lang werd in de 79ste minuut gewisseld.

De regerend landskampioen in België stijgt door de winst naar de vijfde plaats in de Belgische competitie en blijft in de race voor een plek bij de beste vier, die in een play-off strijden om de titel. Club Brugge heeft 52 punten, de nummer vier AA Gent heeft er 54.

Lang maakte tot zijn eigen onbegrip geen deel uit van de selectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Hij zat wel bij de selectie voor het WK, vorig jaar in Qatar.

Verbruggen wint met Anderlecht van Eupen

Bart Verbruggen heeft met Anderlecht de derde overwinning op rij geboekt in de Jupiler Pro League. In de uitwedstrijd bij KAS Eupen volstond een doelpunt kort na rust van spits Benito Raman voor de winst: 0-1. Verbruggen, die onlangs voor het eerst bij de selectie van Oranje zat, hield voor de vierde wedstrijd op rij zijn doel schoon.

Anderlecht won de afgelopen weken in België ook van Cercle Brugge en OH Leuven (twee keer 2-0). De Brusselse club bereikte ook de kwartfinales van de Conference League door met 1-0 te winnen bij Villarreal. Verbruggen speelde met heel wat reddingen de hoofdrol in Spanje en het leverde hem ook een uitverkiezing voor Oranje op. Anderlecht treft binnenkort AZ in de kwartfinales van de Conference League. Het eerste duel is op 13 april in Brussel, de return een week later in Alkmaar.

West Ham United wint degradatiekraker van Southampton

West Ham United heeft in de Premier League de ‘degradatiekraker’ tegen Southampton gewonnen. De Marokkaanse verdediger Nayef Aguerd besliste het duel tussen de nummers 19 en 20 van de Engelse voetbalcompetitie in het voordeel van West Ham: 1-0. De ploeg van trainer David Moyes verliet daardoor de degradatiezone en klom naar de veertiende plaats.

De verschillen onderin de Premier League zijn bijzonder klein. Southampton staat onderaan met 23 punten, maar de achterstand op de ‘veilige’ zeventiende plaats van Leeds United bedraagt slechts 3 punten. Everton (ook 26 punten) en Leicester City (25) bivakkeren op dit moment met Southampton onder de degradatiestreep. Leicester verloor zaterdag met 2-1 van Crystal Palace en dat was voor de clubleiding reden om trainer Brendan Rodgers te ontslaan.

Programma Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma La Liga (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Bundesliga (Duitsland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Jupiler Pro League (België)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen

Engeland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Italië

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frankrijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.