Messi tweede voetballende miljardair ooit

Laudrup na tien jaar vrij van kanker

9:54 Brian Laudrup is na tien jaar genezen van kanker, dat maakte de Deen gisteravond bekend op Instagram. Laudrup leed aan lymfklierkanker en is inmiddels helemaal kankervrij. Op social media bedankt hij het medische team van het Rigshospitalet in Kopenhagen, waar hij behandeld werd.