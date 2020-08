‘Messi stelt Barça officieel op de hoogte van vertrekwens’

Volgens Marca was de clausule voor een vertrekwens deze zomer op 10 juni reeds verlopen, maar door de coronacrisis zou Messi deze zomer langer de tijd hebben voor een beslissing. Hij zou Barcelona volgens verschillende media vandaag met een aangetekende brief op zijn vertrekwens hebben gewezen. De voorbije weken werd Messi al gelinkt aan Internazionale. Italiaanse media meldden dat Messi’s vader en manager én Messi zelf in Milaan al huizen zouden hebben gekocht.



Barcelona verkeert al weken in zwaar weer. De dreun van Bayern München in de kwartfinale van de Champions League, Barça verloor met 8-2, had in Catalonië de uitwerking van een aardbeving. De club kondigde een grote schoonmaak aan. Een van de slachtoffers zou Luis Suárez zijn. Het nieuws dat de Uruguayaan moet vertrekken, zou volgens Marca de druppel zijn geweest voor Messi.