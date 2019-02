Messi speelt veertigste Clásico, maar scoorde nog nooit tegen Real in de beker

In 2004 zat Messi voor het eerst bij de selectie voor de Clásico, maar kwam hij niet aan spelen toe. Een jaar later in het Santiago Bernabéu speelde hij zijn eerste klassieker. Na iets meer dan een uur, waarin hij een assist gaf op Samuel Eto’o, werd hij in de 0-3 gewonnen wedstrijd vervangen door Andrès Iniesta.

Een seizoen later was zijn eerste goal voor FC Barcelona tegen Real Madrid een feit. Sterker nog: hij scoorde in eigen stadion een hattrick. Twee goals van Ruud van Nistelrooij en een doelpunt van Sergio Ramos zorgden ervoor dat die wedstrijd in 3-3 eindigde.



Daarna is het hard gegaan met Messi in de Clásico. Na 39 caps staat de teller op 26 goals, waarmee hij de voetballer is met de meeste goals in de Clásico. Opvallend genoeg scoorde de Argentijn nog nooit in de Copa del Rey tegen Real Madrid. In de competitie scoorde hij in 25 wedstrijden achttien doelpunten, maar in de beker staat de teller nog op nul. Na zeven wedstrijden wacht Messi nog altijd op zijn eerste bekerdoelpunt.