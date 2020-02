‘Messi speelt al weken met een blessure'

Dembélé

Ousmane Dembélé is nog langer uitgeschakeld dan verwacht. Medisch onderzoek wees uit dat de aanvaller een hamstringscheur in zijn rechterbovenbeen heeft.



De 22-jarige vleugelspits speelde dit seizoen pas vijf competitiewedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte. Zijn laatste optreden dateert van 27 november. Hij liep toen in de Champions League tegen zijn oude club Borussia Dortmund een hamstringblessure op. Dembélé was daarvan bijna hersteld, tot het maandag op de training weer mis ging.



De snelle aanvaller heeft sinds zijn komst naar Barcelona in 2018 al tal van fysieke problemen gehad, vooral spierblessures. In zijn eerste seizoen kwam de Franse international tot zeventien wedstrijden in La Liga, vorig seizoen speelde hij 29 competitieduels.