Messi positief over Koeman: ‘Het team ontwikkelt zich goed, maar veel hangt af van de nieuwe voorzitter’

Verkiezingen op 24 januariLionel Messi (33) geniet momenteel even van een kerstvakantie in Rosario, maar voor vertrek naar Argentinië gaf hij vorige week nog een uitgebreid interview aan de Spaanse televisiezender La Sexta. Daarin blikt hij terug op een bewogen 2020 en probeert hij ook al vooruit te kijken. ,,Maar ik zal in januari nog niet vertrekken. Ik wil het seizoen rustig afmaken", zegt Messi in zijn eerste interview sinds 4 september.

Uiteraard wilde ook de journalist van La Sexta weten wat de toekomstplannen van Messi zijn. Afgelopen zomer liet FC Barcelona de Argentijnse aanvoerder en sterspeler niet gaan, of er moest een club zijn die bereid was de afkoopsom van 700 miljoen euro te betalen. Die club was er niet, maar dat betekent wel dat Messi komende zomer gratis de deur uit zou kunnen lopen in Camp Nou als hij geen nieuw contract tekent. ,,Ik zou je graag meer vertellen, maar ik weet het echt nog niet", zei Messi. ,,Ik wil nu wachten tot het seizoen voorbij is voor ik een beslissing neem. Ik wil het seizoen goed afsluiten, hopelijk prijzen winnen en daarna mijn keuze maken.”



Veel hangt ook af van de presidentsverkiezingen van FC Barcelona, die op zondag 24 januari zullen worden gehouden. ,,Daarna zullen we zien hoe de club ervoor staat. Ik zal me niet bemoeien met de kandidaten, ik blijf weg uit dat spel. Ik hoop dat degene die wint voor een positieve verandering kan zorgen binnen de club, want dat is hard nodig. Het is nu een lastige situatie voor de club. FC Barcelona is nog altijd een geweldige club, maar het is niet op de plek waar het zou moeten zijn. Natuurlijk zou ik graag zien dat Neymar terugkomt, maar van welk geld kan Barcelona hem kopen? Het gaat slecht, heel slecht met de club. Het zal moeilijk zijn om terug te keren naar hoe het eerst was.”

Messi lag de afgelopen twee jaar regelmatig overhoop met Josep Maria Bartomeu, die eind oktober opstapte als voorzitter van FC Barcelona na een rampzalig jaar op sportief en financieel gebied voor de club. ,,Ik had afgelopen zomer willen vertrekken. Het was het beste voor mij en voor de club, maar mijn familie wilde niet en de club werkte ook niet mee. Bartomeu is zijn beloftes niet nagekomen, zoals wel vaker. Hij probeerde mij in kwaad daglicht te zetten via de media, dat nam ik hem enorm kwalijk. Het gaat nu goed met me, maar in de zomer heb ik donkere momenten gehad. Ik ben nog nooit bij een psycholoog geweest, maar ik zou dat wel moeten doen. Mensen zeggen me dat ik het nodig heb, mijn vrouw Antonella ook. Ik hou alles altijd voor mezelf, deel mijn gevoelens niet, maar ik weet dat ik dat meer zou moeten doen.”

Het vertrek van zijn goede vriend Luis Suárez viel hem ook zwaar. ,,Het was idioot om Luis gratis te laten vertrekken, twee jaar salaris mee te geven en ook nog voor een concurrent te laten spelen. Ik zou nooit naar Atlético of Real kunnen, maar ik neem Luis niks kwalijk", zegt Messi over de Uruguayaan die zes jaar naast hem speelde en woonde.

Positief over Koeman, lyrisch over Guardiola

Messi had in het interview positieve woorden over voor Ronald Koeman, die afgelopen zomer zijn baan als bondscoach van Oranje opgaf voor zijn andere droomklus: coach van FC Barcelona. Na veertien duels staat Barcelona op 24 punten (van de mogelijke 42), acht punten achter de gedeelde koplopers uit Madrid. Atlético loopt nog wel twee duels achter op Real. ,,Koeman heeft de boel heel serieus aangepakt en dat hadden we als groep ook nodig. Hij was een goede aanstelling van de club. Het was moeilijk voor Koeman met veel nieuwe en jonge spelers, maar hij doet het goed en het team ontwikkelt zich."



Manchester City, waar Pep Guardiola onlangs zijn contract verlengde tot 2023, lijkt samen met Paris Saint-Germain een van de weinige clubs die aan de sportieve en financiele eisen van Messi zou kunnen voldoen als de Argentijn besluit om Barcelona te verlaten. ,,Pep is de beste door hoe hij wedstrijden voorbereidde, aanvallend en verdedigend, hoe ik moest aanvallen om wedstrijden te winnen. Ik dacht dat ik na Pep alles wist, maar toen kwam Luis Enrique en hij leerde me nog meer nieuwe dingen. Ook onder hem heb ik drie geweldige jaren gehad.”

Messi lijkt ook open te staan voor een toekomst in de MLS. ,,Ik heb altijd de droom gehad om nog in een andere competitie te spelen, in de Verenigde Staten. Misschien gaat het gebeuren, maar dat hoeft niet meteen te zijn. Op dit moment concentreer ik me gewoon op de komende zes maanden, dat is alles wat telt nu.”

Koeman heeft Messi nog een paar dagen langer vakantie gegund, dus dinsdagavond tegen Eibar is hij niet van de partij. Volgende week zondag (3 januari) in de uitwedstrijd bij Huesca speelt hij waarschijnlijk weer. Messi staat na achttien duels op tien doelpunten en vijf assists.

