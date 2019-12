Messi ontbreekt bij Barça tegen Inter, De Jong wel bij selectie

Chelsea zonder Giroud en Tomori tegen Lille

15:11 Chelsea moet het in de laatste groepswedstrijd in de Champions League doen zonder spits Olivier Giroud en verdediger Fikayo Tomori, die beiden een blessure hebben opgelopen. Trainer Frank Lampard kan dinsdag op Stamford Bridge tegen Lille wel beschikken over Antonio Rüdiger. De Duitse verdediger is na een bekkenoperatie weer inzetbaar.