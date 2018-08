Messi nieuwe aanvoerder FC Barcelona na vertrek Iniesta

Sergio Busquets is benoemd als tweede aanvoerder, Gerard Piqué is derde captain en Sergi Roberto draagt de band als de eerste drie aanvoerders niet spelen. Het viertal vormt daarmee ook de spelersraad van de Spaanse topclub. De laatste niet-Spaanse aanvoerder van FC Barcelona was Phillip Cocu in 2004. De afgelopen veertien jaar waren achtereenvolgens Carles Puyol, Xavi en Andrés Iniesta de vaste aanvoerders. Iniesta vertrok na 22 jaar bij FC Barcelona naar Vissel Kobe in Japan. Messi droeg op het WK 2010, WK 2014 en WK 2018 al de aanvoerdersband bij de nationale ploeg van Argentinië. Ook was hij de laatste jaren bij FC Barcelona al vice-captain, waar hij de band vaak droeg wanneer Iniesta niet op het veld stond.