Messi niet met Barça naar Málaga vanwege 'persoonlijke redenen'

'Van supporters krijg ik vragen over Mounir, maar hij is heel belangrijk voor ons'

9:00 Steevast staat hij in het elftal. Tot aan zijn hamstringklachten, die hem tegen Feyenoord aan de kant hielden, deed Mounir El Allouchi in alle wedstrijden mee. Hij is een van die spelers waar Stijn Vreven blind op vertrouwt. ,,Over Mounir krijg ik van supporters soms vragen, maar hij is heel belangrijk voor ons.”