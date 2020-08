Messi komt niet opdagen bij medische test Barcelona

Arantxa Rus in actie op openings­dag US Open

10:53 Arantxa Rus komt in actie op de openingsdag van de US Open. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in New York neemt het maandag op baan 12 van Flushing Meadows in New York op tegen de Amerikaanse Ann Li. Rus moet wel lang wachten, want haar partij staat als laatste geprogrammeerd.