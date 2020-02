‘Messi is nu de beste, maar Maradona heilig voor ons’

Door Edwin Winkels



In Napels gaat het deze dagen weer veel over Maradona. Over wie de beste is. Was. Want voor het eerst in zijn carrière speelt Leo Messi (32) vanavond in het San Paolo-stadion. Ze zijn benieuwd, in Zuid-Italië, om de opvolger van hun eigen voetbalgod aan het werk te zien. Er is respect, veel.



En dus die eeuwige vraag. Lorenzo Insigne, aanvoerder van Napoli, beantwoordde hem gisteren zo: ,,Messi is nu de beste van de wereld, maar Maradona blijft heilig voor ons.’’



Een heilige status die met meer dan alleen prijzen heeft te maken. Acht seizoenen Maradona bij Napoli waren goed voor twee historische landskampioenschappen en één UEFA Cup. Nee, dan Leo Messi. Al 34 prijzen met FC Barcelona, waaronder tien landskampioenschappen, en vier keer de Champions League. Al rekent hijzelf de eerste, in 2006, niet mee.