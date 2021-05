Messi heeft mogelijk laatste duel voor Barça gespeeld: Koeman stuurt sterspeler op vakantie

Opmerkin­gen van voorzitter Barça beloven weinig goeds voor Koeman

19 mei Voorzitter Joan Laporta heeft een aantal ‘noodzakelijke veranderingen’ bij FC Barcelona aangekondigd. ,,Vanaf volgende week zul je een reeks beslissingen zien die moeten worden genomen”, liet hij weten. ,,Als ik spreek over het einde van een cyclus of dat er vernieuwingen nodig zijn, is dat omdat ik denk dat we dat moeten doen.”