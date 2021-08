Messi-gekte ook onder spelers: zoontje van Reims-doelman op de foto met PSG-ster

Samenvatting ‘Machtige Memphis’ is het nieuwe idool van FC Barcelona: ‘Hij trok zijn superhel­den­ca­pe aan’

9:54 Memphis Depay kan al niet meer stuk bij FC Barcelona. De Nederlander redde vorige week al een punt tegen Athletic Bilbao (1-1) en deze week maakte de Oranje-international de winnende goal tegen Getafe (2-1). Spaanse media zijn dan ook lyrisch over de aanvaller die in Camp Nou belast is met de erfenis van Lionel Messi.