Messi gaat op persconferentie voor het eerst reageren op Barcelona-vertrek

Het plotselinge nieuws over het vertrek van Messi sloeg in als een bom in de voetbalwereld. Het regende reacties en al snel volgden berichten dat Paris Saint-Germain de beste papieren heeft om de Argentijn binnen te halen. Verschillende Spaanse, Engelse en Franse media meldden zelfs dat Messi na het weekend, mogelijk maandag al, gepresenteerd wordt in Parijs.