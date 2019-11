Messi en Suárez schitteren voor Barcelona, Lukaku en Martínez voor Inter

FC Barcelona kwam vanavond binnen 33 minuten op een 2-0 voorsprong in Camp Nou. Messi, die zijn 700ste wedstrijd speelde in de hoofdmacht van FC Barcelona, was in de 29ste minuut de aangever bij de 1-0 van Luis Suárez. De Uruguayaanse spits was vier minuten later de aangever bij de 2-0 van Messi. Suárez maakte nu zijn laatste vijftien goals in de Champions League allemaal in Camp Nou. Suárez staat nu op 23 goals in de Champions League namens FC Barcelona, waarmee hij Rivaldo (22 goals) passeerde. Suárez heeft nu alleen Messi (113 goals in Champions League) nog voor zich.



Messi heeft nu tegen 34 verschillende clubs gescoord in de Champions League. In dat opzicht passeerde hij Cristiano Ronaldo weer. De 34-jarige sterspeler van Juventus staat op 127 doelpunten in de Champions League, waarin hij all-time topscorer is. Messi gaf in de 67ste minuut ook nog de assist bij de 3-0 van Antoine Griezmann. Tien minuten later tekende Jadon Sancho nog voor de 3-1 namens Borussia Dortmund, maar daar bleef het bij.