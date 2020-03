Messi en Ronaldo leveren miljoenen in: alle hens aan dek bij ‘risicoclubs’

Video Verbeek bij Adelaide midden in financiële chaos: ‘Dit is een behoorlij­ke aanslag’

15:49 Ook Australië zit in de wurggreep van het coronavirus. Een ramp voor clubs zoals Adelaide United, waar Gertjan Verbeek de scepter zwaait. Op de club is het onrustig. ,,We weten gewoon niet wat er gaat gebeuren.’’