Messi bezorgt Argentinië zege bij start WK-kwalificatie, Chili woest na nederlaag tegen Uruguay

Argentinië is de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar donderdagnacht begonnen met een 1-0 overwinning op Ecuador. Uruguay behaalde een late zege op Chili (2-1), Paraguay en Peru speelden met 2-2 gelijk. Zuid-Amerikaans kampioen Brazilië komt komende nacht in actie.

In een leeg La Bombonera, het stadion van Boca Juniors in Buenos Aires dat vanwege werkzaamheden aan de gebruikelijke thuishaven El Monumental was gekozen als speellocatie, zette aanvoerder Lionel Messi Argentinië na 12 minuten op een 1-0 voorsprong uit een penalty.

Het vervolg was nogal slordig en inspiratieloos, in een duel waarin Argentinië maar vier keer op doel schoot en tegenstander Ecuador zeven keer. ,,Het was niet goed, maar het is belangrijk om de eerste wedstrijd te winnen’’, zei Messi na afloop. ,,We hadden moeite elkaar te vinden, maar dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat we ongeveer een jaar niet samengespeeld hebben. Iedereen was daardoor best een beetje nerveus. We hadden gehoopt wat beter te voetballen.”

Aanvankelijk was Messi geschorst voor dit duel na zijn rode kaart in juli vorig jaar tijdens de Copa América. Er zat echter een verjaringstermijn van een jaar op waardoor de vedette 'gewoon’ kon meespelen.

Chili woest op arbitrage

Uruguay pakte pas in blessuretijd de winst tegen Chili. Invaller Maxi Gomez, pas vijf minuten in het veld, zorgde in stadion El Centenario in Montevideo voor de belangrijke en verdiende 2-1. Luiz Suárez had de thuisploeg zes minuten voor rust op voorsprong gezet uit een strafschop, na hands van Vegas en tussenkomst van de VAR. Alexis Sanchez zorgde kort na rust voor de Chileense gelijkmaker.



De Chileense voetballers waren woest op de arbitrage, die Uruguay voor rust een strafschop gaf en tot twee keer toe verzuimde om een penalty toe te kennen aan de bezoekende ploeg. ,,Hoe lang worden zulke diefstallen nog toegestaan in Zuid-Amerika?”, schreef de Chileense oud-topspits Ivan Zamorano op Twitter. ,,Het zijn echte dieven. De wedstrijd is aan Uruguay gegeven.”

Gary Medel, de aanvoerder van de nationale ploeg die vanwege een blessure ontbrak, schreef op Twitter: ,,Ik zeg niets om niet in de problemen te komen. Maar dit was verschrikkelijk, Conmebol." Conmebol, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, kan een officiële klacht tegemoet zien van de Chileense spelersvakbond. ,,We zullen een formele klacht indienen bij de Conmebol en de bevoegde instanties. We willen weten op basis van welke criteria de scheidsrechter tot deze beslissingen kwam."

Volledig scherm Luis Suárez viert zijn goal tegen Chili. © AP

Neymar geblesseerd

Zuid-Amerikaans kampioen Brazilië komt vrijdagnacht in São Paulo in actie tegen Bolivia, mogelijk zonder de aan zijn rug geblesseerde sterspeler Neymar. Colombia ontvangt Venezuela, in Barranquilla.

De Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie zou eigenlijk al in maart beginnen, maar werd vanwege de coronacrisis tot twee keer toe uitgesteld. Dinsdagnacht is er opnieuw een speelronde. De beste vier ploegen uit de groep van tien landen kwalificeren zich voor het WK van 2022 in Qatar, de nummer vijf krijgt nog een herkansing in een play-off.