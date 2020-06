Messi bereikt met fraaie ‘Panenka’ magische mijlpaal van 700 goals

Ferrari-baas tempert verwachtin­gen: ‘Hebben niet de snelste wagen’

30 juni Teambaas Mattia Binotto van Ferrari is druk doende de verwachtingen voor de start van het seizoen te temperen. ,,We weten dat we op dit moment niet de snelste wagen hebben", zegt de Italiaan vijf dagen voordat op het circuit van Spielberg in Oostenrijk de eerste grand prix van dit jaar wordt verreden. De Italiaanse renstal blijkt een achterstand te hebben opgelopen bij de vernieuwingen aan de bolides.