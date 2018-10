Mertens zorgt kort voor tijd voor punt Napoli tegen AS Roma

De wedstrijd tussen Napoli en AS Roma begon zo'n tien minuten later omdat de VAR het niet deed, maar uiteindelijk besliste de scheidsrechter op verzoek van de spelers van beide teams dat er maar begonnen moest worden zonder contact met de scheidsrechters in het videocentrum. Halverwege de eerste helft werkte de VAR weer, maar toen stond AS Roma al op een 0-1 voorsprong. Stephan El Shaarawy scoorde na veertien minuten spelen voor de bezoekers uit Rome. Daarna probeerde AS Roma met veel harde duels de voorsprong te verdedigen, resulterend in gele kaarten voor Edin Dzeko, Steven Nzonzi, Kostas Manolas, Robin Olsen en Lorenzo Pellegrini.