Mertens opnieuw goud waard voor Napoli bij zege op Lazio

Met een prachtige boogbal uit de draai maakte Mertens er na een uur spelen 1-3 van in Stadio Olimpico in Rome, nadat Stefan de Vrij de thuisploeg na een halfuur spelen nog op voorsprong had gezet. Napoli is na vijf speelrondes in de Serie A nog altijd zonder puntverlies. De ploeg van Maurizio Sarri heeft bovendien een indrukwekkend doelsaldo van 19 goals voor en 3 tegen. Napoli kreegt volgende week dinsdag Feyenoord op bezoek voor het tweede pouleduel in de Champions League. Napoli begon teleurstellend in de Champions League, met een 2-1 nederlaag bij Shakhtar Donetsk.