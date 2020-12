Mertens komt zeker drie weken niet in actie

Wereldti­tel crosscoun­try voor Koolen en Van den Goorbergh

13:00 Minder dan een maand voor de start van de Dakar Rally raapten Kees Koolen en Jurgen van den Goorbergh de wereldtitel crosscountry op in de woestijn van Saoedi-Arabië. Het Brabantse ralleyduo had aan de vierde plaats in de afsluitende etappe van de Hail International Baja 2 voldoende voor de eindzege in de T4-klasse, voor buggy’s.