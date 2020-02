Mertens evenaart clubrecord Hamsik met treffer tegen Barcelona

3 ex-eredivisionisten Dit elftal aan bankzit­ters kostte in totaal 640 miljoen euro

21:01 Kepa Arrizabalaga is zijn plaats onder de lat van Chelsea kwijt. De doelman, die afgelopen seizoen voor 80 miljoen euro werd gekocht, is zeker niet de eerste dure bankzitter. Voor dit elftal werd in totaal liefst 640,5 miljoen euro neergeteld. Real Madrid is hofleverancier met vier peperdure reserves.