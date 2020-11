Mertens en Sabalenka plaatsen zich voor finale in Linz

VIDEO Toptalent Sinner wint in Sofia en is jongste winnaar ATP-toer­nooi sinds 2008

19:38 Jannik Sinner heeft in Sofia zijn allereerste ATP-toernooi gewonnen. De 19-jarige Italiaan was in de finale te sterk voor Vasek Pospisil uit Canada. In de tiebreak van de derde en beslissende set sloeg Sinner op zijn eerste wedstrijdpunt direct toe.