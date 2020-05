Merkel geeft groen licht voor hervatting Bundesliga in mei

Hugo Borst Na ‘Celtic’ ontwaakt slaapstad Rotterdam

12:47 Groot, groter, grootst: dat was het motto in ambitieus, naoorlogs Rotterdam. Behalve bij de grootste voetbalclub. Hugo Borst (57) over zijn getraumatiseerde stad, stilte voor de storm en een krabbel van ‘Theo de Tank’. ,,Milaan, dat klinkt zo ver als de maan.’' Koop ‘Voor Altijd De Eerste’, het boek over de Europacupzege van Feyenoord in onze webwinkel.