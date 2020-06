Mercedes voor het eerst terug op de baan: ‘Het zal zwaar worden’

Vlak voor de eerste vrije training van de Grand Prix van Australië, de seizoensopener op het circuit van Melbourne, werd de Formule 1 stilgelegd vanwege het coronavirus. Op het circuit van Silverstone oefende Mercedes vandaag protocollen voor de Grand Prix van Oostenrijk, waarmee op 5 juli het seizoen wordt hervat.

,,We weten in ieder geval dat we voor enkele maanden kunnen gaan racen", aldus Wolff tegen Sky Sports. ,,Het is een degelijke Europese racekalender en iedereen bij Mercedes is blij dat we eindelijk weer de baan op kunnen. We houden van de wedstrijden en hebben die gemist.”