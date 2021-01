Mercedes rekent op Hamilton: ‘Onze relatie is werkelijk heel solide’

,,De advocaten zijn hard aan het werk, maar voor de eerste grand prix van dit jaar in Bahrein moet er natuurlijk wel iets op papier staan”, zei teambaas Toto Wolff op de Oostenrijkse televisie.

Wolff twijfelt er nog steeds niet over dat het contract rondkomt. Verhalen in de media waarin beweerd wordt dat de Duitse renstal George Russell gebruikt als drukmiddel in de onderhandelingen, wuift Wolff weg.

Russell verving vorig jaar in de Grote Prijs van Sakhir de positief op het coronavirus geteste Hamilton en maakte meteen grote indruk in de Mercedes-bolide. ,,In onze relatie met Lewis zijn dreigementen niet nodig. De relatie is werkelijk heel solide; we hebben samen grote successen gevierd en willen dat in de toekomst blijven doen.”

Corona

De teambaas van Mercedes wilde niet ingaan op de redenen voor het uitblijven van een contract, dat al vorig jaar nog voor het einde van het seizoen was aangekondigd als een formaliteit. Wel gaf Wolff aan dat de verplichte quarantaine van Hamilton de gesprekken heeft vertraagd, alsmede de besmetting door corona bij hemzelf. ,,Mijn familie en ik hebben net tien dagen in Oostenrijk in quarantaine gezeten nadat ik positief heb getest. Al had ik gelukkig geen symptomen.”

Hamilton liet eerder weten dat hij nadenkt over zijn toekomst en zoekt naar een balans tussen alle activiteiten die hij heeft ontplooid. Voor de achtste keer wereldkampioen worden behoort daar in principe ook toe. De website motorsport.com meldde begin van de maand dat de eisen van Hamilton de contractbesprekingen onder druk zetten. Zo zou de Brit onder meer loonsverhoging willen.